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CERIANO LAGHETTO / LAZZATE – Il sindaco di Lazzate Andrea Monti ha espresso le proprie congratulazioni a Dante Cattaneo, consigliere comunale, ex sindaco di Ceriano Laghetto e volto conosciutissimo anche in tutto il Saronnese per il suo impegno civico, che oggi è stato eletto nel nuovo Consiglio della Provincia di Monza e Brianza.

Nel messaggio diffuso questo pomeriggioo, Monti ha rivolto “complimenti e buon lavoro” all’esponente della Lega, sottolineando anche il risultato complessivo ottenuto dal partito nelle elezioni provinciali. Il primo cittadino lazzatese ha inoltre ringraziato i consiglieri provinciali uscenti della Lega Monza e Brianza, con un riferimento particolare ad Alessandro Rossini di Lentate sul Seveso, indicato come rappresentante del territorio delle Alte Groane.

Monti ha poi evidenziato come, insieme ad Andrea Villa e Stefano Manzoni, la Lega abbia eletto complessivamente tre consiglieri provinciali, confermandosi – secondo quanto dichiarato dal sindaco lazzatese – “la più forte componente amministrativa all’interno del centrodestra” sul territorio brianzolo.

(foto: stretta di mano fra Dante Cattaneo e Andrea Monti)

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