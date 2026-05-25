SOLARO – Il tavolo sulla vertenza Electrolux si chiude con un rinvio e con una presa di posizione netta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prima ancora di entrare nel merito della trattativa, il ministro Adolfo Urso ha definito il piano presentato dall’azienda “irricevibile” e “inaccettabile”, chiedendone il ritiro e invitando il gruppo a tornare con una nuova proposta industriale fondata su investimenti e innovazione. Il confronto è stato aggiornato al 15 giugno alle 15.

A Roma, al ministero, era presente anche la delegazione partita nella notte da Solaro insieme alla sindaca Nilde Moretti, che fin dall’inizio della crisi ha seguito da vicino la vertenza.

QUI LA DIRETTA DELLA DELEGAZIONE DI SOLARO

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, durante l’incontro Electrolux ha confermato la necessità di 1.719 esuberi complessivi in Italia, motivando la scelta con costi ritenuti non più sostenibili. L’azienda ha evidenziato un costo del lavoro pari a 37 euro l’ora in Italia contro i 5 euro dell’Asia, oltre a maggiori costi per energia e materie prime, sostenendo che il solo posizionamento sull’alto di gamma non basti più a compensare il divario competitivo.

Per Solaro, stabilimento specializzato nelle lavastoviglie di media e alta gamma e indicato tra i quattro siti che il gruppo intende mantenere in Italia, il quadro resta comunque pesante. Pur con volumi produttivi giudicati positivi dalle istituzioni, sono stati confermati 106 esuberi tra gli operai. Nel conteggio, viene inoltre segnalato che non rientrano i lavoratori a termine, elemento che alimenta ulteriori preoccupazioni sul territorio.

QUI IL COMMENTO DELLA SINDACA NILDE MORETTI DURANTE LA TRASFERTA

Compatta la posizione dei sindacati, che hanno chiesto il ritiro del piano. “Noi non negoziamo con la pistola puntata alla testa”, ha dichiarato Michele De Palma della Fiom. Ferdinando Uliano della Fim-Cisl ha parlato della necessità di “costruire un’alleanza” tra tutti i soggetti coinvolti, mentre Rocco Palombella della Uilm ha ribadito che la discussione dovrà riguardare “un piano nuovo che non preveda né esuberi, né licenziamenti, né chiusure”. Anche Ugl Metalmeccanici ha escluso trattative finché il piano resterà invariato.

Il ministero, oltre a chiedere una nuova proposta industriale, ha annunciato l’intenzione di portare all’attenzione europea anche il tema della concorrenza asiatica nel settore degli elettrodomestici. Ora l’attesa si sposta al prossimo confronto del 15 giugno.