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SOLARO – Alle 3 di stanotte, davanti alle bandiere esposte allo stabilimento Electrolux di corso Europa, è iniziato il viaggio verso Roma dei lavoratori diretti al tavolo ministeriale convocato oggi per affrontare la vertenza che tiene con il fiato sospeso dipendenti, sindacati e territorio dei diversi stabilimento Electrolux.

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Da quando è stato reso noto il piano che parla di 1700 esuberi su 4500 dipendenti del gruppo in Italia i riflettori sono sempre stati puntati su quest’incontro considerato decisivo per capire i possibili scenari futuri. Con i lavoratori ci sarà anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che fin dall’inizio della crisi ha ribadito la propria vicinanza ai dipendenti e la volontà di seguire ogni passaggio della vertenza.

L’obiettivo portato oggi a Roma resta chiaro: ottenere il ritiro del piano annunciato dall’azienda e chiedere che la trattativa venga spostata a Palazzo Chigi, ritenendo necessario un coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio per una crisi che viene considerata di rilevanza nazionale.

Negli ultimi giorni lo stabilimento di corso Europa è diventato anche meta di visite politiche e istituzionali. Ai cancelli si sono presentate la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e la parlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, entrambe intervenute per esprimere solidarietà ai lavoratori e attenzione verso una vertenza che continua ad attirare l’attenzione nazionale.