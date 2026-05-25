Politica

SARONNO / SESTRIERE – Pur senza riuscire a conquistare la carica di sindaco, Alberto Paleardi conferma il proprio ruolo nel consiglio comunale di Sestriere, dove continuerà a sedere tra i banchi dell’opposizione dopo il voto amministrativo delle ultime ore.

Residente a Saronno ma da oltre quindici anni impegnato nella vita amministrativa e pubblica della località olimpica piemontese, Paleardi ha guidato la lista civica Prima Sestriere ottenendo 85 voti e la riconferma del proprio seggio in consiglio comunale. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto – commenta Paleardi –. Non abbiamo vinto le elezioni, ma il consenso ricevuto dimostra che esiste una parte importante del paese che chiedeva una proposta alternativa, concreta e più vicina ai problemi quotidiani dei cittadini”.

Paleardi sottolinea inoltre il dato della partecipazione elettorale, ritenuto significativo: “La bassa affluenza deve fare riflettere. C’è disaffezione verso la politica locale e questo è un tema che riguarda tutti, maggioranza e opposizione”. Nel corso della campagna elettorale Prima Sestriere si era fatta notare anche per uno stile comunicativo originale e spesso ironico, con iniziative e volantini che avevano attirato attenzione ben oltre i confini del paese.

“Abbiamo portato idee, entusiasmo e voglia di discutere davvero del futuro di Sestriere – prosegue Paleardi –. Continueremo a farlo anche dai banchi dell’opposizione, con attenzione, determinazione e senza sconti, ma sempre nell’interesse del paese”. Infine il ringraziamento alla squadra e ai sostenitori: “È stata una campagna intensa e molto bella dal punto di vista umano. Ringrazio i candidati, gli amici e tutti quelli che ci hanno dato una mano. L’esperienza di Prima Sestriere continuerà anche nei prossimi anni.”

I risultati ufficiali

Gianni Poncet (Grande Sestriere) 331 voti, 77.94%; Alberto Paleardi (Prima Sestriere) 85 voti, 21.30%; Paolo Roccuzzo (Fiamma Tricolore) 3 voti, 0.75%.

25052026