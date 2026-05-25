Elezioni Lonate Ceppino: Clara Dalla Pozza confermata sindaca
25 Maggio 2026
LONATE CEPPINO – Sarà ancora Clara Dalla Pozza a guidare il Comune di Lonate Ceppino. La sindaca uscente ha infatti vinto la sfida elettorale contro Maurizio Caimi, già assessore della sua amministrazione. Per Dalla Pozza oggi si tratta della conferma dopo il primo mandato amministrativo, durante il quale erano stati affrontati temi legati al risanamento dei conti comunali, alla riorganizzazione della struttura municipale e al potenziamento dei servizi.
La campagna elettorale aveva assunto anche i contorni di un confronto interno all’esperienza amministrativa uscente, con la candidatura alternativa di Caimi, ex componente della stessa giunta comunale, che aveva proposto una linea diversa per il futuro del paese. L’esito delle urne ha invece premiato la continuità amministrativa rappresentata dalla sindaca uscente, che resterà alla guida del Comune per un nuovo mandato.