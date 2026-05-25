Saronnese

ORIGGIO – Si chiude la prima giornata di voto e arrivano i dati dell’affluenza alle 23 per le elezioni amministrative a Origgio. Alla chiusura dei seggi di domenica 24 maggio, ha votato il 38,95 per cento degli aventi diritto chiamati a scegliere sindaco e consiglio comunale.

Il dato segna un calo rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020 quando, alla stessa ora, l’affluenza aveva raggiunto il 50,38 per cento.

Guardando alle singole sezioni emergono differenze nella partecipazione. L’affluenza più alta è stata registrata nella sezione 5 con il 41,78 per cento, mentre quella più bassa riguarda la sezione 3, ferma al 33,93 per cento.

Per quanto riguarda il confronto territoriale, nei comuni al voto della provincia di Varese l’affluenza media alle 23 è del 36,01 per cento, in diminuzione rispetto al 46,55 per cento registrato nella precedente consultazione di riferimento. In Lombardia la partecipazione si attesta al 41,30 per cento contro il 49,01 per cento dell’ultima volta, mentre a livello nazionale il dato raggiunge il 46,3 per cento rispetto al 50,2 per cento del 2020.

I seggi hanno riaperto oggi, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo spoglio che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale.

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