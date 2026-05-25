Cronaca

ORIGGIO – Non solo la sfida tra candidati sindaci. Le elezioni comunali di Origgio raccontano anche il peso delle preferenze individuali, con alcuni nomi capaci di raccogliere un forte consenso personale nelle rispettive liste.

A guidare la classifica assoluta dei più votati è Luca Panzeri della lista “Evasio Sindaco”, che ottiene 191 preferenze. Subito dietro Andrea Palomba con 188 voti e Maurizio Banfi con 180, completando un podio tutto della lista vincente guidata dal sindaco confermato Evasio Regnicoli. Al quarto posto si colloca Chiara Ceriani, detta “Chiaretta”, con 136 preferenze, seguita da Elena Cislaghi con 91 e Matteo Scorti con 87, ancora nella lista di maggioranza.

Primo nome dell’opposizione è invece Giovanna Oliva della lista “Sindaco Ceriani”, che raccoglie 72 voti personali. Seguono Mirko Colombo di “Origgio Democratica” con 66 preferenze, Alessandra Pagani di “Evasio Sindaco” con 61 ed Emanuela Baccichetti di “Origgio Democratica” con 50.

Questa la classifica dei dieci candidati più votati in assoluto:

Luca Panzeri – “Evasio Sindaco” – 191 voti

Andrea Palomba – “Evasio Sindaco” – 188

Maurizio Banfi – “Evasio Sindaco” – 180

Chiara Ceriani detta “Chiaretta” – “Evasio Sindaco” – 136

Elena Cislaghi – “Evasio Sindaco” – 91

Matteo Scorti – “Evasio Sindaco” – 87

Giovanna Oliva – “Sindaco Ceriani” – 72

Mirko Colombo – “Origgio Democratica” – 66

Alessandra Pagani – “Evasio Sindaco” – 61

Emanuela Baccichetti – “Origgio Democratica” – 50

Qui tutte le preferenze