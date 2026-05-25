Saronnese

ORIGGIO – Alle 15 hanno chiuso i seggi ad Origgio, segnando così la fine del voto per le amministrative. I dati dell’affluenza si confermano in calo: alla chiusura dei seggi ha votato il 50,64 per cento degli aventi diritto chiamati a scegliere sindaco e consiglio comunale.

Il dato segna un calo rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2020 quando l’affluenza aveva raggiunto il 66,32 per cento.

Guardando alle singole sezioni emergono differenze nella partecipazione. L’affluenza più alta è stata registrata nella sezione 5 con il 53,92 per cento, mentre quella più bassa riguarda la sezione 3, ferma al 43,90 per cento.

Per quanto riguarda il confronto territoriale, nei comuni al voto della provincia di Varese (46 sezioni su 62) l’affluenza media si aggira intorno al 47,87 per cento, in diminuzione rispetto al 61,72 per cento registrato nella precedente consultazione di riferimento. In Lombardia i primi dati (512 sezioni su 738) attestano la partecipazione al 53,52 per cento contro il 62,11 per cento dell’ultima volta, mentre a livello nazionale (4.813 sezioni su 6.278) il dato raggiunge il 60,38 per cento rispetto al 65,07 per cento del 2020.

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