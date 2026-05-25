Saronnese

ORIGGIO – È il momento dello spoglio elettorale a Origgio, dove si decide il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale. Con la chiusura dei seggi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, prende il via la diretta de ilSaronno con aggiornamenti in tempo reale su scrutinio, risultati e andamento delle sezioni.

QUI LA DIRETTA

Nel comune del Saronnese, che conta 7.939 abitanti secondo i dati del censimento 2021, sono 6.789 i cittadini aventi diritto al voto chiamati a eleggere il sindaco e dodici consiglieri comunali.

Tre i candidati in corsa per la guida del Comune. Il sindaco uscente Evasio Regnicoli cerca la conferma sostenuto da la lista Evasio sindaco con La civica di Origgio, Lega e Fratelli d’Italia. In campo anche Mario Ceriani, sostenuto da Ceriani sindaco con Forza Italia e Origgio c’è, e Francesco Venturini con la lista Origgio Democratica con Pd.

L’affluenza registrata alla chiusura della prima giornata si è fermata al 38,95 per cento, in calo rispetto al 50,38 per cento della precedente consultazione.

Il confronto con il passato richiama un momento particolare per la comunità. Le ultime elezioni comunali si erano infatti svolte nell’ottobre 2020, nel pieno della pandemia Covid, tra mascherine, distanziamento e misure sanitarie straordinarie ai seggi.

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