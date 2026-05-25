ORIGGIO – Un’affluenza ferma al 50,64 per cento, in netto calo rispetto al 66,32 per cento delle comunali del 2020, fa da sfondo ai primi commenti arrivati a caldo dopo il voto che ha confermato Evasio Regnicoli alla guida del paese. Gli aventi diritto erano 6.789.

Hanno votato 3.420 cittadini su 6.754 aventi diritto, con un’affluenza del 50,64 per cento. Evasio Regnicoli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e La Civica di Origgio, è stato confermato sindaco con 1.535 voti pari al 45,82 per cento, ottenendo 8 seggi in consiglio comunale. Mario Angelo Ceriani, candidato di Forza Italia-Ppe e Origgio c’è, ha raccolto 945 voti pari al 28,21 per cento e conquista 1 seggio. Francesco Venturini, sostenuto da Partito Democratico e Origgio Democratica, si è fermato a 870 voti, il 25,97 per cento, ottenendo anch’egli 1 seggio. In totale i voti ai candidati sindaco sono stati 3.350. Si registrano inoltre 50 schede nulle, 20 schede bianche e nessuna scheda contestata.

Regnicoli ha parlato di un esito tutt’altro che scontato: “Non era un risultato scontato. Con un’affluenza così bassa, una cosa mai vista. Del resto credo che sia quello che succede quando si porta l’acqua avvelenata. Sicuramente la durezza della campagna elettorale non ha aiutato”.

QUI INTERVISTA A EVASIOEN REGNICOLI

Il primo liberatorio abbraccio con Andrea Palumba: “È stata una campagna breve ma intensa, con tante cose fatte. Con un top player come Evasio è arrivata la vittoria. È la vittoria della squadra, tutti hanno dato il 110 per cento”. Tra le priorità indicate ci sono i temi dell’Arest e di via Ottolini.

Sul fronte opposto Mario Ceriani ha ringraziato sostenitori e collaboratori, senza nascondere amarezza per il risultato e per la partecipazione ridotta: “Grazie al gruppo per queste tre settimane di lavoro. Ci credevamo, ma il paese ha scelto così ed è giusto che si vada avanti. Grazie anche a Pierluigi Gilli e Clara Morin che si era reso disponibile a fare l’assessore”. Ceriani ha poi rivendicato la scelta di presentare in anticipo la propria squadra: “Sono stato l’unico a dichiarare con trasparenza la mia giunta, perché ho avuto la possibilità di lavorare con persone importanti e volevo portarle in paese”. E sull’affluenza ha aggiunto: “C’è stato un crollo elettorale, la gente si è disinteressata”.

Anche Francesco Venturini ha puntato l’attenzione sull’astensionismo: “Siamo allibiti dall’astensionismo, è il dato di questa elezione. C’è un problema democratico importante: non sappiamo cosa vuole un elettore su due”. Ha quindi confermato il proprio ruolo in consiglio comunale: “Sarò in consiglio e porterò le istanze dei cittadini. Dobbiamo lavorare per riportare partecipazione”.

Delusa Sabrina Banfi di Origgio Democratica: “Siamo dispiaciutissimi. Siamo stati gli unici a presentare proposte diverse e con una visione in più. I cittadini però hanno votato le stesse due facce. Secondo me non sono stati visti i programmi”.

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