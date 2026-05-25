Gorla Maggiore: Zappamiglio rieletto sindaco, superato il quorum
25 Maggio 2026
GORLA MAGGIORE – Pietro Zappamiglio resta alla guida del Comune di Gorla Maggiore. Il sindaco uscente, unico candidato in corsa con la lista “Fare Comune”, ha superato il quorum necessario per rendere valida l’elezione ed evitare così l’arrivo di un commissario prefettizio.
Determinante l’affluenza alle urne, che ha raggiunto il 44,48%, oltre la soglia minima del 40% richiesta nei casi di candidatura unica. Un risultato che consente quindi a Zappamiglio di ottenere la conferma alla guida dell’amministrazione comunale e di proseguire il lavoro avviato nel precedente mandato.
La consultazione rappresentava una sfida particolare proprio per l’assenza di avversari: l’attenzione era infatti concentrata soprattutto sulla partecipazione dei cittadini al voto. Con il superamento del quorum, Gorla Maggiore avrà dunque regolarmente il proprio sindaco eletto.
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(foto archivio)
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