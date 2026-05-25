Città

SARONNO – Una grande emozione e organizzazione ieri pomeriggio alla fine del concorso “Fotografa un saronnese“. L’evento conclusivo, promosso da Proloco Saronno insieme al team Fus, si è svolto nella suggestiva cornice del cortile di Casa Morandi in viale Santuario per celebrare una manifestazione che ha saputo unire l’intera comunità.

Quest’anno il festival fotografico ha visto una partecipazione straordinaria, superando il traguardo dei mille voti da parte dei cittadini, a testimonianza di quanto il progetto sia entrato nel cuore dei saronnesi. Al termine della consegna ufficiale dei premi alle opere selezionate dalla giuria tecnica e a quelle più votate dal pubblico, la festa è proseguita in musica grazie a un coinvolgente dj-set.

Durante la cerimonia non è mancato un momento di profonda commozione con un ricordo speciale dedicato a Piero da Saronno, figura indimenticabile per la città. Sul palco delle premiazioni è salita anche Alessandra Rotondo della Inox Team Saronno Softball, celebre seconda base azzurra della Nazionale italiana con cui si è laureata campionessa d’Europa, oltre ad aver conquistato numerosi trofei nazionali ed europei con il club locale. Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto all’ambasciatore Gian Paolo Terrone, rappresentante dell’ambasciata della Repubblica di Užupis a Saronno, che ha patrocinato l’iniziativa rafforzandone il legame culturale con il videomessaggio internazionale del ministro degli esteri Thomas Chepaitis.

Il momento più atteso è stato naturalmente lo svelamento dei verdetti. Per quanto riguarda la giuria tecnica, nella categoria Over 35 il gradino più alto del podio è andato al fotografo Andrea Giocondi con il soggetto Max Maiorino. Al secondo posto si è classificato Marco Napolitano, che ha ritratto Alfredo Fusetti, mentre la terza posizione è stata conquistata da Tommaso Borroni con lo scatto dedicato a Carlo Galli. Nella categoria Under 35, la vittoria è andata a Beatrice Fusi con il soggetto Roberta Cozzi. Silvia Cova si è aggiudicata il secondo posto ritraendo Antonio Buraschi, seguita al terzo posto da Margherita Cova con l’opera dedicata a Giovanna Busnelli.

Grandi emozioni anche per i verdetti della giuria popolare, espressi direttamente dal pubblico. Nella categoria Over 35, i cittadini hanno premiato con il primo posto Salvatore Giardino, autore di un autoritratto. Il secondo posto è stato assegnato a Daniela Bonetti per lo scatto a Paolo Orlando, mentre sul terzo gradino del podio è salita Anna Rita Cattaneo con il soggetto Luciano Masiero. Infine, per la categoria Under 35, il primo posto è stato conquistato da Emma Ciorli con la fotografia di Francesca Spitaleri. Il secondo posto è andato ad Andrea Attubato con il soggetto Paolino, mentre il terzo posto è stato attribuito ex aequo alle fotografe Victoria Vincenza e Francesca Pace per lo scatto dedicato ad Aldo Pace.

(foto di Tommaso Valarani)

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