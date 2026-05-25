Saronnese

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 24 maggio, spazio alla sicurezza dopo l’episodio dell’uomo armato di coltello in centro, ma anche alle storie positive del mondo della scuola e alla cronaca con il furto alla tensostruttura della Pro loco. Non sono mancati inoltre i temi della legalità e dell’impegno dei giovani.

Dopo l’episodio dell’uomo armato di coltello tra via Bossi e via Volonterio, la maggioranza cittadina ha espresso vicinanza alla donna coinvolta, ringraziando cittadini e carabinieri intervenuti e chiedendo allo Stato maggiori risorse sul fronte della sicurezza.

Una studentessa dell’istituto Orsoline ha conquistato una borsa di studio che le permetterà di trascorrere un anno negli Stati Uniti, vivendo un’importante esperienza formativa e culturale internazionale.

Grande amarezza tra i volontari della Pro loco dopo il nuovo furto nella tensostruttura del Parco della Resistenza: i ladri hanno portato via friggitrici elettriche e perfino scorte alimentari, tra costine e maialini destinati alle attività associative.

Alla scuola Rodari si è svolta una giornata dedicata alla legalità, con incontri e momenti di confronto costruiti per avvicinare i bambini ai valori del rispetto, della responsabilità e della cittadinanza attiva.

L’assessora Lucy Sasso ha tracciato un bilancio della Marcia della legalità, definendola il momento conclusivo di un percorso annuale fatto di incontri, testimonianze e attività condivise con scuole e territorio, esprimendo orgoglio per la partecipazione dei giovani.

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