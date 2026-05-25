Macugnaga: il tradatese Candiani è il nuovo sindaco
25 Maggio 2026
MACUGNAGA – Stefano Candiani, parlamentare della Lega originario di Tradate, è in netto vantaggio nelle elezioni amministrative di Macugnaga e si avvia a diventare il nuovo sindaco del comune walser ai piedi del Monte Rosa.
Lo scrutinio non è ancora concluso, ma il margine accumulato sull’unico sfidante rende ormai il risultato praticamente definito. Candiani, ex sottosegretario all’Interno, guidava la lista “Macugnaga Unita” contro Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto turistico dei laghi e delle valli dell’Ossola, candidato con la lista “Insieme per Macugnaga”.
Per il deputato leghista si tratta anche di un legame personale con il paese piemontese, dove da molti anni possiede una casa di villeggiatura.
Le elezioni erano state convocate in anticipo dopo le dimissioni dell’intero consiglio comunale nell’agosto scorso, avvenute in seguito all’arresto ai domiciliari del sindaco uscente Alessandro Bonacci. Da allora il Comune era amministrato da un commissario prefettizio.
(foto: il deputato tradatese Stefano Candiani, esponente della Lega)
25052026