Città

SARONNO – Si è concluso lo scorso 15 maggio il mercatino dell’usato estivo all’oratorio Legnani, l’ormai tradizionale appuntamento che unisce solidarietà e sostenibilità. Gli organizzatori della comunità San Vincenzo, i quali useranno i fondi per sostenere associazioni benefiche del territorio e le famiglie saronnesi in difficoltà, ringraziano tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa.

“Si è concluso il nostro mercatino di beneficenza e noi siamo molto contente. E’ sempre un bel momento, ricco di incontri con molte persone, realtà diverse, sempre occasioni di crescita – così si legge nella nota dedicata a chi ha preso parte a questa edizione del mercatino – Abbiamo iniziato anni fa, e ogni volta rimaniamo stupite dalla generosità delle persone che arrivano portando vestiti e altri oggetti, ci teniamo sempre a ricordare che devono essere in buono stato, proprio per rendere felice chi li prende, è un gesto di attenzione e altruismo verso l’altro. Sono passate tantissime persone a curiosare e prendere. C’è chi è attratto da un vestito, chi vuole spendere poco e avere l’occasione di scegliere, c’è chi vuole approfittare per fare regali ai parenti lontani, c’è chi vuole semplicemente fare un’offerta per aiutare le famiglie della San Vincenzo e altre associazioni a cui siamo legate.”

“Ringraziamo anche don Riccardo per la sua disponibilità a usare il salone dell’oratorio per accogliere noi e tutti quelli che arrivano. Ogni volta ci teniamo a ringraziare tutte le persone che passano, molte di loro ci mandano messaggi che ci fanno capire che dobbiamo continuare in questa avventura. Vi riportiamo un paio di messaggi: “E’ sempre un piacere venirvi a trovare. Spero che le scarpine del mio bimbo trovino nuovi piedini per nuove avventure. A presto”. E anche: “E grazie infinite per tutto il vostro impegno e la vostra dedizione, a tutti voi che avete un cuore gentile””, concludono.

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