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SARONNO – Lunedì 25 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e senza precipitazioni previste.

Per Saronno si prospetta quindi un inizio di settimana all’insegna del bel tempo, favorito dalla presenza dell’alta pressione che garantirà condizioni atmosferiche stabili per l’intera giornata. Il sole sarà predominante dal mattino alla sera, con scarsa nuvolosità e un quadro meteorologico complessivamente tranquillo. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori minimi attorno ai 21°C e massime che potranno raggiungere i 33°C nelle ore centrali del giorno, determinando un clima caldo e piuttosto afoso.

Proprio per il caldo è prevista un’allerta afa, elemento da considerare soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la percezione del calore potrà risultare più marcata. I venti resteranno deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, senza variazioni significative delle condizioni generali.

Anche la Lombardia continuerà a beneficiare dell’azione dell’alta pressione, con tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Sulle pianure e nelle aree pedemontane prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle Orobie è previsto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio e sulle Prealpi orientali saranno possibili nubi sparse alternate a schiarite. Nel complesso la situazione regionale resterà simile a quella prevista per Saronno, dominata dal sole e dal caldo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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