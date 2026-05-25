SARONNO – Un appuntamento fisso per non perdere ciò che succede sul territorio. E’ attiva la newsletter settimanale de ilSaronno, un nuovo servizio pensato per chi vuole restare aggiornato con una lettura rapida, ordinata e costruita attorno alle notizie che hanno davvero segnato la settimana.

L’invio arriva ogni sabato alle 10 e raccoglie cronaca, politica, eventi e segnalazioni in un unico spazio digitale. L’obiettivo è offrire ai lettori un riepilogo chiaro e verificato, capace di condensare i fatti principali senza rinunciare alla completezza dell’informazione.

La newsletter propone una selezione delle otto notizie considerate più rilevanti dalla redazione, individuate in base all’impatto sul territorio e all’interesse dei lettori. Non solo titoli, ma brevi sintesi che permettono di capire subito cosa è successo e perché quella notizia merita attenzione. Per chi desidera approfondire, ogni contenuto rimanda poi all’articolo completo pubblicato su ilsaronno.it.

Lo sguardo resta quello che da sempre caratterizza il giornale: attenzione a Saronno e al comprensorio, con spazio anche a Groane e Tradatese, tra fatti di cronaca, decisioni del Comune, iniziative e storie locali.

Il formato è stato pensato per essere pratico e immediato: pochi minuti di lettura, struttura essenziale e contenuti selezionati. Una proposta che punta a rendere ancora più semplice seguire il territorio.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata direttamente a questo link:

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