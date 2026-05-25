ORIGGIO – Un uomo di 66 anni è stato colto da un grave malore nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, mentre si trovava in un bar di corte Fabbrica, in zona via Repubblica. Provvidenziale la catena dei soccorsi che si è attivata immediatamente sul posto.

L’emergenza si è registrata alle 15,40. Secondo le informazioni disponibili, il sessantaseienne si è sentito male mentre era nel locale. I primi aiuti sono arrivati da un giovane presente, che ha iniziato a prestare assistenza in attesa dei soccorsi.

Poco dopo è intervenuto anche il comandante della polizia locale di Origgio, Alfredo Pontiggia, che ha avviato il massaggio cardiaco per sostenere l’uomo fino all’arrivo dei mezzi di emergenza.

Nel frattempo è stato chiamato anche Mario Ceriani, candidato sindaco e medico, che si trovava ai seggi per lo spoglio elettorale ed è accorso rapidamente sul posto per collaborare ai soccorsi.

Areu ha inviato sul posto un’ambulanza di Sos Uboldo, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso. L’intervento è stato classificato in codice rosso. Dopo le prime manovre salvavita, il sessantaseienne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Legnano, dove è arrivato alle 16,42.

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