Volley

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude tra gli applausi e con una vittoria la stagione della Rossella Ets Pallavolo Caronno nel campionato di serie B maschile. Sabato al palazzetto “Visconti” i ragazzi allenati da coach Gervasoni hanno superato 3-2 la Pallavolo Cremonese nella gara di ritorno dei playoff, senza però riuscire a ribaltare il 3-1 subito all’andata. Agli ospiti bastavano infatti due set per conquistare la qualificazione al turno successivo, obiettivo raggiunto al termine di una sfida combattutissima e ricca di emozioni.

L’incontro era iniziato con il primo set favorevole ai cremonesi, capaci di imporre subito il proprio ritmo. La reazione di Caronno non si è però fatta attendere: la formazione di casa ha alzato il livello del gioco aggiudicandosi secondo e terzo parziale, riportando in equilibrio il confronto e riaccendendo le speranze del pubblico presente sugli spalti. Decisivo si è rivelato il quarto set, giocato punto a punto fino ai vantaggi. Nel momento più delicato è stata Cremona a trovare lo spunto giusto, chiudendo 26-24 e conquistando il set necessario per mettere al sicuro il passaggio del turno.

Con la qualificazione ormai decisa, il tie-break ha dato spazio anche agli atleti impiegati meno durante la stagione, ma senza far calare l’intensità della partita. Caronno ha comunque voluto chiudere con orgoglio, imponendosi 18-16 e salutando il proprio pubblico con una vittoria.

Rossella Ets Pallavolo Caronno-Pallavolo Cremonese 3-2

(21-25, 25-23, 25-20, 24-26, 18-16)

(foto di gruppo per Caronno al termine del match)

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