Città

SARONNO – Ultimo giorno per mandare la candidatura per partecipare a Officina 3, il progetto nazionale volto all’inserimento e all’integrazione di giovani professionisti all’interno delle strutture della Pubblica Amministrazione. Il bando, promosso dall’associazione Officine Italia in sinergia con diverse istituzioni locali tra cui il Comune di Saronno, scadrà infatti il prossimo 25 maggio, termine ultimo per l’invio della documentazione richiesta.

Il percorso selettivo è rivolto specificamente a soggetti di età inferiore ai trent’anni (under 30). I candidati selezionati avranno accesso a una borsa di studio mensile del valore di 1.000 euro per l’intera durata della collaborazione, stabilita in sei mesi continuativi all’interno degli uffici comunali. Oltre all’attività professionale ed amministrativa sul campo, il programma prevede un’offerta didattica integrata, sviluppata in coordinamento con istituti universitari, realtà aziendali ed istituzioni di primo livello.

Il cronoprogramma delle attività per l’edizione 2026/2027 è già stato delineato dall’organizzazione e prevede scadenze precise. Successivamente alla chiusura della fase di ricezione delle domande, fissata per il 25 maggio, l’iter formativo prenderà ufficialmente il via nel mese di settembre dello stesso anno con un Bootcamp intensivo di preparazione per i profili idonei. La successiva fase operativa e l’effettivo inserimento nei Comuni avverranno nel periodo compreso tra ottobre 2026 e marzo 2027, impegnando i partecipanti in sei mesi continuativi di lavoro per lo sviluppo dei progetti territoriali. Il percorso si concluderà infine nel mese di aprile 2027, con la presentazione ufficiale dei risultati e dei progetti di innovazione realizzati.

Le domande di ammissione alle selezioni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica entro la scadenza indicata. I dettagli sui requisiti di accesso, sui criteri di valutazione e sulla modulistica necessaria sono consultabili sul portale ufficiale all’indirizzo www.officineitalia.org.

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