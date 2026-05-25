SARONNO – Una sindaca che non dà sicurezza e che preferisce “la strada della propaganda e della vetrina”. E’ questo uno dei passaggi della nota di Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia, che replica alla presa di posizione della maggioranza – Insieme per crescere, Partito Democratico e Tu@Saronno – arrivata dopo il movimentato episodio di sabato tra via Bossi e via Volonterio, quando un uomo in stato di agitazione è stato fermato dai carabinieri e alcuni testimoni hanno riferito anche della presenza di un coltello.

Azzi parte dal messaggio diffuso dalla maggioranza, che ha ringraziato cittadini e carabinieri chiedendo al Governo maggiore attenzione sul fronte sicurezza.”La maggioranza oggi chiede più sicurezza al Governo e ringrazia cittadini e Carabinieri. Bene. Ma il primo punto deve essere chiaro: sulla sicurezza urbana non serve lo scaricabarile politico È troppo facile invocare Roma dopo un anno passato senza una vera strategia territoriale. I Sindaci e le amministrazioni comunali hanno strumenti, competenze e responsabilità precise sulla sicurezza locale: coordinamento territoriale, presidio urbano, Polizia Locale, pianificazione delle aree sensibili, collaborazione intercomunale e rapporto costante con Prefettura e forze dell’ordine. Bisogna avere coraggio e volerli usare”.

Nel mirino dell’esponente di Forza Italia finisce quindi l’azione amministrativa cittadina degli ultimi mesi e la gestione complessiva del tema sicurezza.“Invece questa amministrazione ha scelto la strada della propaganda e della vetrina: eventi, feste, inaugurazioni e comunicati, mentre Saronno e il Saronnese scivolano progressivamente nel degrado e nell’insicurezza. Noi invece abbiamo avanzato proposte concrete, serie e strutturate. Tutte ignorate”.

Azzi rivendica quindi la mozione presentata dal suo gruppo per la nascita di una “Commissione Sicurezza del Saronnese con l’obiettivo di creare un lavoro permanente interprovinciale sulla sicurezza urbana, coinvolgendo tutti gli enti e i soggetti istituzionali interessati. Perché il problema ormai è evidente: i fenomeni legati al degrado, ai reati predatori, alle criticità delle aree ferroviarie e all’ordine pubblico hanno una dimensione sovracomunale e non possono più essere affrontati in ordine sparso”.

E continua: “Per questo abbiamo chiesto: un coordinamento stabile tra enti locali e istituzioni competenti; una collaborazione permanente tra le Polizie Locali del territorio; una programmazione condivisa delle attività di prevenzione e controllo; una visione realmente comprensoriale della sicurezza del Saronnese. Perché noi abbiamo una visione precisa: la sicurezza del Saronnese si affronta insieme, con Saronno che torna a fare da guida e da regia territoriale, non chiudendosi nei propri confini comunali aspettando che altri risolvano i problemi. Mentre noi chiedevamo un presidio stabile dell’Arma dei Carabinieri – una caserma capace di riportare presenza dello Stato, controllo e deterrenza in una delle aree più delicate della città – questa maggioranza ha inseguito, per motivi francamente incomprensibili, l’idea totalmente illogica di collocarvi una scuola. Una scelta scollegata dalla realtà urbana e dalle criticità evidenti della retrostazione. Prima si mette in sicurezza un quartiere, poi eventualmente si pensa a insediamenti sensibili. È semplice buon senso amministrativo”.

Azzi accusa l’Amministrazione di privilegiare la comunicazione rispetto alla programmazione: “Ma qui il problema è più profondo: questa amministrazione continua a preferire l’immagine alla sostanza, la propaganda alla programmazione, la vetrina al governo vero della città. E oggi, dopo mesi passati a ignorare proposte concrete, cercano di scaricare tutto sul Governo”.

Il comunicato si chiude con un appello diretto alla sindaca Ilaria Pagani e con un giudizio molto severo sull’azione amministrativa: “Cara sindaca, lei ama definirsi ‘la sindaca dell’ascolto’. Bene: allora ascolti. Ascolti chi da mesi propone soluzioni concrete. Ascolti i cittadini che chiedono sicurezza reale. E soprattutto smetta di essere sorda davanti a un problema che ormai tutta la città vede ogni giorno. Perché su questo tema avete dimostrato una grave inadeguatezza politica e amministrativa. E purtroppo oggi i cittadini di Saronno ne stanno pagando le conseguenze”.