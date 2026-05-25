Città

SARONNO – La passerella ciclopedonale sul Ponte della Vittoria, attesa da anni per collegare più facilmente la stazione di Saronno Centro a viale Santuario e all’area scolastica, resta per ora ferma. Il progetto già pronto era stato inserito nell’ambito del piano di riqualificazione ferroviaria di Ferrovienord, ma si è scontrato con il parere negativo della Soprintendenza ai beni architettonici.

L’idea è quella di realizzare un percorso ciclopedonale accanto ai binari e sul ponte, così da consentire un accesso diretto verso la zona frequentata ogni giorno da circa 10 mila studenti. Attualmente chi arriva dalla stazione deve invece aggirare l’area ferroviaria e utilizzare il sottopasso del ponte, soluzione considerata poco pratica soprattutto per chi si sposta in bicicletta.

A fare il punto della situazione è stata la sindaca Ilaria Pagani, intervenendo sul maxi progetto di riqualificazione dell’area ferroviaria, un intervento da quasi 50 milioni di euro che interesserà stazione, spazi pubblici e accessibilità. Secondo quanto spiegato dalla prima cittadina, le precedenti proposte relative alla passerella erano già state fermate dalla Soprintendenza. Il progetto però non sarebbe stato definitivamente accantonato: Comune e Ferrovienord starebbero infatti valutando una nuova formulazione per cercare di superare i vincoli e migliorare comunque il collegamento pedonale e ciclabile verso l’area scolastica.

Il collegamento ciclopedonale sul Ponte della Vittoria nasce come intervento strategico per migliorare sicurezza e accessibilità tra la stazione e l’area scolastica cittadina. L’obiettivo è collegare in modo diretto via Luini e viale Santuario con una struttura riservata a pedoni e biciclette, senza modificare la carreggiata destinata ai veicoli. Il ponte rappresenta da tempo un punto critico per traffico e attraversamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La passerella era stata pensata proprio per offrire un percorso protetto agli studenti e ai pendolari, favorendo l’interscambio tra treno e scuole superiori frequentate da ragazzi provenienti anche dalle province vicine. L’opera si inserisce inoltre nei progetti di mobilità sostenibile e rigenerazione urbana legati a Ferrovienord e alla rete ciclopedonale in sviluppo sul territorio.

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