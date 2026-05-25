SARONNO – Una commissione permanente sulla sicurezza con uno sguardo che superi i confini comunali. È questa la proposta contenuta nella mozione presentata in consiglio comunale da Forza Italia con i consiglieri Rienzo Azzi, Agostino De Marco e Lorenzo Azzi, insieme al consigliere indipendente Luca Amadio.

QUI LA PRESA DI POSIZIONE DI LORENZO AZZI SU ULTIMI FATTI

Il documento chiede l’istituzione della “Commissione sicurezza del Saronnese”, un organismo pensato per affrontare in modo coordinato i temi legati a sicurezza urbana, degrado, reati predatori e criticità nelle aree ferroviarie.

Alla base della proposta c’è la convinzione che le problematiche legate alla sicurezza abbiano ormai una dimensione che va oltre i singoli confini amministrativi. Nella mozione si sottolinea infatti come “i fenomeni legati alla sicurezza urbana, al degrado, ai reati predatori, alle criticità nelle aree ferroviarie e ai problemi di ordine pubblico hanno ormai una dimensione sovracomunale” e come il territorio del Saronnese, per caratteristiche geografiche e mobilità, abbia bisogno di “strumenti stabili di coordinamento tra enti e istituzioni”.

Secondo i firmatari, i singoli Comuni spesso non dispongono “della necessaria capacità di incidere efficacemente sulle problematiche che coinvolgono più territori”. Da qui la richiesta alla sindaca e alla giunta di promuovere un tavolo permanente interprovinciale dedicato alla sicurezza.

La mozione impegna l’Amministrazione comunale a favorire un coordinamento stabile tra enti locali e soggetti istituzionalmente coinvolti, prevedendo la partecipazione, a seconda dei temi affrontati, delle realtà competenti sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Tra gli obiettivi indicati c’è anche quello di “sostenere una visione sovracomunale della sicurezza”, promuovere forme permanenti di collaborazione e sensibilizzare in modo coordinato Regione e Stato rispetto alle criticità del territorio.

Il documento chiede infine che la giunta riferisca periodicamente al consiglio comunale sugli sviluppi dell’iniziativa e sugli eventuali risultati del confronto con gli altri enti coinvolti.