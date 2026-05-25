Comasco

MOZZATE – Giornate intense in questo mese di maggio per i volontari di Sos Mozzate, impegnati in diverse attività di assistenza sul territorio tra eventi scolastici e manifestazioni sportive. I volontari sono stati tra l’altro presenti alla scuola primaria di Mozzate in occasione della festa di fine anno scolastico, garantendo supporto e assistenza durante l’iniziativa che ha coinvolto studenti, famiglie e insegnanti.

A seguire l’impegno si è spostato al maneggio di Cislago, dove i volontari hanno operato in occasione del Trofeo Agres Sport, appuntamento che viene organizzato annualmente e che richiama numerosi partecipanti e appassionati.

L’associazione ha colto l’occasione anche per rilanciare la campagna dedicata al 5×1000, invitando i cittadini a sostenere le attività di Sos Mozzate attraverso la destinazione della quota Irpef all’associazione.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito internet dell’associazione: Sos Mozzate

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