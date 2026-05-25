Tu come Turate si aggiudica le elezioni. Clerici sindaca
25 Maggio 2026
TURATE – E’ Roberta Giovanna Clerici di Tu come Turate la sindaca di Turate, eletta oggi alle amministrative 2026: ha ottenuto 1535 voti ovvero il 40.53 per cento dei consensi. Alla sua lista vanno 8 posti in consiglio comunale.
Secondo posto per Amo Turate che candidava Cristiano Banfi, 921 voti per il 24.32 per cento ed un posto aggiuntivo in consiglio comunale. Terzo è arrivato Leonardo Carioni di Insieme per Turate con il 21.05 per cento e 797 voti, quarto Leonardo Calzeroni di Democratici per Turate con 534 voti ed il 14.10 per cento.
A livello di singoli, per Tu come Turate in consiglio comunale vanno Giacinta Silvana (58 preferenze), Martina Carnelli (71), Agnese Frigerio (59), Alessia Garribba (96), Loris Guzzetti (168), Paolo Mason (57), Simone Signorile (64) e Enrico Villa (104). Neo consigliere anche Raffaele Addamo Cono (126 voti personali) candidato di Amo Turate. Eletti anche tutti i candidati sindaci.
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