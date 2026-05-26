SOLARO – “La nota positiva è la compattezza sia delle Regioni sia del ministro che hanno chiesto con forza il ritiro del piano”. Dopo la lunga trasferta a Roma con i lavoratori Electrolux, partita alle 3 del mattino dallo stabilimento di Solaro e culminata con il presidio davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la sindaca di Solaro Nilde Moretti traccia un primo bilancio dell’incontro sul futuro dell’azienda e degli annunciati tagli occupazionali.

Moretti, che ha scelto di affrontare il viaggio insieme ai lavoratori, parla di un confronto che lascia aperta la partita ma senza certezze: “La nota positiva è la compattezza sia delle Regioni sia del ministro che hanno chiesto con forza il ritiro del piano, però purtroppo dalle prime battute dell’azienda non si sono visti convinti al ritiro del piano, tant’è che il ministro li ha bloccati e ha richiesto di riconvocare il tavolo il 15 giugno”.

La sindaca conferma la preoccupazione per un piano industriale che, a suo giudizio, non offre garanzie sufficienti: “Quel piano che Electrolux ha esplicitato non è il piano che garantisce né la continuità produttiva né la salvaguardia dei posti di lavoro. È vero, il ministro ha detto ritiratelo, tutti abbiamo detto ritiratelo”. E ancora: “Electrolux ha spiegato la sua idea dei tagli, ma non ha convinto nessuno”.

Già nel corso della giornata, in presa diretta, Moretti aveva richiamato le dichiarazioni già rilasciate nei giorni scorsi, diventate uno dei messaggi simbolo della mobilitazione: “Non sono esuberi ma persone”. Una posizione ribadita anche dopo la giornata romana, segnata dal presidio e dal confronto istituzionale.

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