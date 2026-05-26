Politica

ORIGGIO – Il giorno dopo le elezioni amministrative, tra bilanci locali e sguardo rivolto ai comuni ancora al voto, arriva la riflessione del consigliere regionale del Partito democratico Samuele Astuti. Tra i temi affrontati anche la campagna elettorale di Origgio, l’affluenza e il ruolo sempre più complesso dei sindaci.

“Per fare un bilancio politico definitivo di queste elezioni bisognerà attendere l’esito di Somma Lombardo” premette Astuti, che guarda con attenzione alla sfida ancora aperta. “A Somma siamo avanti, il candidato del centrosinistra Stefano Aliprandini ha fatto una bella campagna elettorale e, con la coalizione, ha ottenuto un bel risultato del Pd”.

Il consigliere regionale allarga poi l’analisi agli altri comuni del Varesotto. “Ottimo risultato anche per l’ex sindaco Stefano Bellaria, che ancora voglio ringraziare per il lavoro svolto negli anni, e per i rappresentanti dei Giovani democratici. E un grandissimo doveroso grazie a tutte le persone, donne e uomini, che si sono messe a disposizione in queste amministrative”.

Nel suo intervento Astuti cita anche Origgio, dove la sfida elettorale si è conclusa con la vittoria del sindaco uscente Evasio Regnicoli. Un riconoscimento va comunque al candidato di “Origgio Democratica” Francesco Venturini e alla sua squadra: “Hanno condotto una bella campagna elettorale, anche se non vincente”.

Non mancano i commenti sugli altri risultati provinciali. “Bella vittoria a Laveno – afferma Astuti – grazie a Bruno Bresciani e grazie anche a Giovanni Castelli e al sindaco uscente Luca Santagostino per il lavoro di questi anni”. Più amaro invece il passaggio dedicato a Luino: “Sono davvero molto dispiaciuto per Luino. Penso che non solo umanamente, ma anche politicamente, Enrico Bianchi sia stato un ottimo sindaco: auguro però un buon lavoro a Andrea Pellicini”.

Astuti individua poi due questioni centrali emerse dalle urne. La prima riguarda la partecipazione. “Un problema vero è quello dell’affluenza, che purtroppo ci ricordiamo di trattare solo dopo le tornate elettorali, ma su cui è necessaria una seria riflessione”.

L’altra riguarda il peso crescente delle responsabilità affidate ai sindaci. “I primi cittadini – osserva – sono spesso costretti ad affrontare molte responsabilità senza avere tutti gli strumenti necessari a dare risposte. Questo senza contare temi che non sono di loro stretta competenza, in primis la sicurezza, di cui i cittadini chiedono loro conto”.

Infine il consigliere regionale rilancia un tema che definisce poco popolare ma necessario. “Bisogna ricordare, cosa che si evita sempre di fare, che la democrazia ha un costo e per questo c’è bisogno di ritornare a discutere del finanziamento pubblico ai partiti”.

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