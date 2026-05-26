Saronnese

ORIGGIO – Con la conferma di Evasio Regnicoli alla guida del Comune prende forma anche il nuovo consiglio comunale di Origgio, emerso dalle elezioni amministrative di sabato 24 e domenica 25 maggio. La lista vincente “Fratelli d’Italia – Lega – La Civica di Origgio” ottiene 1.535 voti pari al 45,82 per cento e conquista 8 seggi di maggioranza.

Sindaco del paese resta dunque Evasio Regnicoli, confermato dagli elettori al termine della tornata elettorale che ha visto confrontarsi tre candidati.

QUI LA PRIMA INTERVISTA AL SINDACO

Per la maggioranza entrano in consiglio gli 8 candidati della lista vincente che hanno raccolto il maggior numero di preferenze individuali. Il più votato è Luca Panzeri con 191 preferenze, seguito da Andrea Palomba con 188 e Maurizio Banfi con 180. Entrano inoltre Chiara Ceriani detta Chiaretta con 136 voti, Elena Cislaghi con 91, Matteo Scorti con 87, Alessandra Pagani con 61 e Adriano Riva con 45 preferenze.

La minoranza sarà invece composta dai candidati sindaci non eletti, ai quali spetta un seggio di diritto. In consiglio comunale siederanno quindi Mario Angelo Ceriani, candidato della lista “Forza Italia-Ppe – Origgio c’è”, che ha ottenuto 945 voti pari al 28,21 per cento con Giovanna Oliva (72 voti), e Francesco Venturini della lista “Partito Democratico – Origgio Democratica”, fermatosi a 870 voti pari al 25,97 per cento con Mirko Colombo (66 voti).

QUI I PIU’ VOTATI PER LISTA

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