SARONNO – Un nuovo presidio per la flotilla è in programma in centro città. Oggi, martedì 26 maggio, alle 18.30 piazza Libertà ospiterà un flashmob promosso per richiamare l’attenzione sulla situazione umanitaria e sul blocco del convoglio di terra della Sumud Flottilla. L’iniziativa nasce dopo le mobilitazioni e i momenti pubblici organizzati negli ultimi mesi anche sul territorio per chiedere pace, cessate il fuoco e corridoi umanitari verso la Striscia di Gaza.

Al centro dell’appello c’è la denuncia del fermo del convoglio alle porte di Sirte. Gli organizzatori parlano del blocco che impedisce l’arrivo di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile di Gaza.

“Il convoglio di terra della Sumud Flottilla è bloccato alle porte di Sirte. Non vogliono far arrivare aiuti a Gaza. Non possiamo stare in silenzio”, è il messaggio diffuso per invitare la cittadinanza alla partecipazione.

L’appuntamento è fissato in piazza Libertà alle 18.30 con un format semplice e immediato: un flashmob e un invito rivolto a tutti, sintetizzato nello slogan scelto per la mobilitazione: “Facciamo rumore”.

(foto archivio)

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