“Fuori Classe” apre Saronno Estate 2026: musica e giovani protagonisti al parco ex Seminario
26 Maggio 2026
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SARONNO – Sarà “Fuori Classe”, il concerto di fine anno scolastico in programma sabato 6 giugno alle 20 al parco ex Seminario, ad aprire ufficialmente il calendario di “Saronno Estate 2026”, la rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Saronno.
La serata vedrà protagoniste le band giovanili del territorio – Question Mark, Spazi Liberi, Statick, Mad e i rapper del Be Net 2 – in un evento organizzato in collaborazione con i rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici saronnesi.
L’iniziativa inaugura il programma estivo cittadino dedicato a musica, cultura, spettacoli e momenti di aggregazione diffusi nei quartieri e negli spazi pubblici della città.
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
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