SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 25 maggio, l’attenzione dei lettori si è concentrata sui progetti per la città, sulla politica locale e sulla cronaca. Dal futuro della passerella sul Ponte della Vittoria alle elezioni di Origgio, fino al tempestivo intervento di soccorso per un malore in un bar, non sono mancati anche aggiornamenti sul tema sicurezza e sulla vertenza Electrolux.

La passerella ciclopedonale prevista sul Ponte della Vittoria incontra un nuovo ostacolo: la Sovrintendenza ha fermato le ipotesi progettuali finora elaborate. L’amministrazione comunale è ora al lavoro per individuare un’alternativa nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione dell’area ferroviaria.

Ad Origgio Regnicoli fa il bis e viene confermato sindaco per la seconda volta.

Tiene banco anche il dibattito sulla sicurezza con l’intervento del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Azzi, che ha criticato la sindaca Ilaria Pagani dopo il recente episodio avvenuto tra via Bossi e via Volonterio, accusando l’amministrazione di puntare più sulla comunicazione che su una strategia concreta per il territorio.

Momenti di apprensione a Origgio per un uomo di 66 anni colto da grave malore mentre si trovava in un bar. Fondamentale la rapidità dei soccorsi, con il massaggio cardiaco avviato dal comandante della polizia locale Alfredo Pontiggia e il successivo trasferimento in elisoccorso all’ospedale.

Grande attenzione per la vertenza Electrolux, con la delegazione di lavoratori partita nella notte verso Roma per il tavolo ministeriale considerato decisivo sul futuro dello stabilimento e dei dipendenti, dopo l’annuncio degli esuberi che continua a preoccupare territorio e sindacati.