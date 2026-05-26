Sport

MARCALLO – Dopo gli ottimi risultati ottenuti sulle strade di Azzio, lo scorso 17 maggio i ragazzi del Pedale Saronnese sono tornati a pedalare a Mercallo in provincia di Varese dove, in occasione dell’ottava edizione del Trofeo Marco Bottinelli organizzato dal Velo Club Sommese, hanno confermato ancora una volta il proprio valore conquistando ottimi piazzamenti e mettendo in mostra grinta e passione in una manifestazione importante dedicata ai ciclisti della categoria Giovanissimi tra i sette e dodici.

Una domenica dedicata, dunque, al ciclismo giovanile lombardo durante la quale una delle protagoniste nella categoria G6 femminile è senza dubbio Martina Balestrini del Pedale Saronnese che nel circuito cittadino di Mercallo ha conquistato un ottimo 2° posto nella classifica femminile e 3° posto nella classifica generale.

Le soddisfazioni per la società ciclistica di Saronno non sono mancate nemmeno nella categoria maschile con Samuele Volontè che in G1 chiude con freddezza ed esperienza al quarto posto, stesso risultato anche per Tommaso Aleotti in G5 in una gara emozionante corsa da protagonista con il gruppo di testa ed, infine, lo spettacolare podio centrato da Cristiano Verardo.

(foto da Facebook)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM0