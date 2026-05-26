Città

A seguito di alcune dichiarazioni lette a mezzo stampa, attorno alla tradizionale Notte Bianca, l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio interviene per chiarire la scelta dell’Amministrazione di puntare su una programmazione estiva diffusa e articolata lungo tutta la stagione.

“Mi è dispiaciuto leggere alcune dichiarazioni – spiega Proserpio – soprattutto perché già dallo scorso luglio, insieme ai diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione degli eventi, si era condivisa la necessità di ripensare il format della Notte Bianca così come era stato concepito negli ultimi anni”.

L’assessora sottolinea come la riflessione sia nata sia dai costi elevati della manifestazione sia dalla volontà di costruire una proposta capace di coinvolgere in modo più ampio il tessuto cittadino.

“Una sola serata comportava un investimento molto importante senza riuscire però a valorizzare in modo equilibrato tutte le attività commerciali della città. Per questo abbiamo scelto di investire su più eventi distribuiti durante tutta l’estate, con iniziative culturali, musicali e di intrattenimento diffuse nei quartieri e nei diversi spazi cittadini”.

Nel calendario di “Saronno Estate 2026” trovano spazio infatti concerti, festival, cinema all’aperto, teatro di strada, eventi nei quartieri e iniziative promosse anche da associazioni e realtà del territorio.

“Crediamo che questa impostazione possa far crescere non solo la partecipazione dei cittadini, ma anche la visibilità di Saronno nel panorama culturale che coinvolge le province di Varese, Milano, Como e Monza Brianza” prosegue Proserpio.

L’assessora conferma inoltre che l’Amministrazione sta lavorando a una nuova iniziativa dedicata al commercio e alla socialità prevista per il mese di settembre.

“Non stiamo rinunciando alla Notte Bianca, ma stiamo lavorando a un format condiviso e rinnovato, per il quale sono già state stanziate risorse. La scelta di collocarlo a settembre permetterà anche di evitare la sovrapposizione con le numerose Notte Bianche organizzate nei comuni vicini nel mese di luglio, aumentando così l’attrattività dell’evento”.

“Capisco che ogni cambiamento possa generare dubbi – conclude – ma crediamo sia necessario provare nuove soluzioni per costruire una città sempre più viva, attrattiva e capace di tornare ad essere un punto di riferimento per il territorio”.

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