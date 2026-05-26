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SARONNO – Martedì 26 maggio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Per tutta la giornata il cielo si presenterà in prevalenza sereno o con poche nuvole, favorendo condizioni di bel tempo persistente su Saronno. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 19°C e una massima che potrà raggiungere i 34°C nelle ore più calde, valori che contribuiranno a una sensazione di caldo marcata soprattutto nel pomeriggio. I venti saranno generalmente deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel corso del pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi.

Elemento da segnalare è l’allerta per afa, legata alle temperature elevate e alla stabilità atmosferica, condizioni che possono aumentare il disagio fisico soprattutto nelle aree urbane e durante le ore centrali della giornata. Si consiglia quindi di limitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere una buona idratazione.

Anche sulla Lombardia prevarrà un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno pianure, pedemontane e gran parte delle Prealpi, mentre sulle Orobie potranno comparire annuvolamenti nelle ore centrali con locali e deboli piogge, seguiti da schiarite in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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