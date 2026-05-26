Comasco

MOZZATE – È tornata in funzione da oggi la fontana della piazza cittadina di Mozzate, dopo il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei giorni scorsi.

A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale, che ha colto l’occasione per ricordare alcune importanti indicazioni rivolte ai cittadini. L’acqua della fontana non è infatti potabile e, come specificato dal Comune, non deve essere bevuta né utilizzata per giochi o schizzi. È inoltre raccomandato di non toccare l’acqua presente nella vasca. All’interno dell’impianto vengono infatti utilizzati specifici prodotti antialghe necessari per il trattamento e la manutenzione della fontana stessa, per evitare i problemi che altrimenti potrebbero crearsi.

Dal Comune arriva quindi l’invito a rispettare le indicazioni fornite, così da garantire sicurezza, pulizia e decoro dell’area pubblica. L’amministrazione ha infine rivolto un ringraziamento “ai volontari Walter e Vincenzo per il lavoro che hanno svolto durante gli interventi di manutenzione”.

(foto: una immagine della piazza della fontana in centro a Mozzate)

26052026