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CARONNO PERTUSELLA – Un’atmosfera intima, suggestiva e intrisa di grande eleganza si appresta ad avvolgere il cuore di Caronno Pertusella. Il comune, in stretta sinergia con l’esperienza tecnica e organizzativa di Ema70 Eventi & Service, ha infatti pianificato un appuntamento culturale di grande spessore artistico per la serata di domenica 31 maggio, con inizio fissato alle 21.30 nella cornice di piazza Aldo Moro 1. Il pubblico della città e del territorio circostante potrà assistere al “Concerto Elite”, un evento musicale unico nel suo genere che promette di regalare un’esperienza sensoriale e trasversale, capace di parlare al cuore di spettatori di ogni generazione.

L’essenza dello spettacolo risiede in un connubio perfetto tra la classicità degli strumenti ad arco e l’energia dei repertori moderni. Sul palco, un quartetto composto da violini, viola e violoncello si cimenterà nella reinterpretazione strumentale dei più grandi classici del pop internazionale e delle hit che dominano le classifiche contemporanee. Il programma musicale si preannuncia ricco e variegato, spaziando dalle più celebri colonne sonore cinematografiche fino ai brani immortali di band leggendarie come gli Abba e i Queen, senza tralasciare le sonorità avvolgenti dei Coldplay o le hit trascinanti di Lady Gaga. Ogni singola composizione prenderà nuova vita grazie ad arrangiamenti originali, ricercati e appositamente studiati per esaltare le dinamiche e il calore degli strumenti acustici.

A rendere la serata un vero e proprio spettacolo per gli occhi, oltre che per l’udito, sarà la straordinaria scenografia ad alto impatto visivo definita dall’evento “Candlelights“. Il palcoscenico e l’area circostante saranno interamente abbracciati e illuminati dal chiarore diffuso di centinaia di candele LED. Questa scelta scenica non solo garantisce la massima sicurezza e modernità, ma crea anche una coreografia visiva mozzafiato, capace di fondersi con le note musicali per trasportare gli spettatori in una dimensione quasi sospesa nel tempo.

L’Amministrazione Comunale ha voluto che questa serata speciale fosse accessibile a tutta la cittadinanza, motivo per cui l’ingresso alla manifestazione sarà completamente libero e gratuito, configurandosi come un regalo culturale alla comunità all’inizio della bella stagione. Gli organizzatori hanno pensato a ogni dettaglio anche dal punto di vista logistico: per tutelare l’evento e garantire lo svolgimento del concerto anche in caso di condizioni meteo avverse o maltempo, lo spettacolo si sposterà semplicemente al coperto, trovando ospitalità nella sala Agorà del palazzo comunale. L’invito è dunque aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi per un fine settimana all’insegna della grande musica e dell’emozione visiva.

(foto d’archivio)

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