Città

SARONNO – “È passata quasi una settimana ma una domanda è ancora sulla bocca di molti commercianti: “Perché cancellare la notte bianca di Saronno?” La motivazione è stata data, il costo, ma da sola non spiega la scelta di rinunciare ad un evento che, pur non essendo una panacea per i problemi del commercio saronnese, rappresentava comunque una boccata d’ossigeno per la somministrazione, per molte attività anche fuori dalla ztl”.

Così Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno, dà voce ai malumori dei commercianti saronnesi, cresciuti dopo la presentazione del calendario estivo degli eventi, nel quale l’assenza della notte bianca non è passata inosservata. Anzi.

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“La notte bianca è un evento che, in termini di presenze e coinvolgimento, non ha eguali in città. Nel corso degli anni è cresciuta sia per portata degli eventi sia per la qualità della proposta. Certo, la scelta di questa cancellazione ha lasciato stupite e amareggiate molte attività. Un conto è cambiare formula o proposta, un conto è cancellare un momento che non ha eguali per ritorno commerciale e capacità di richiamo per clienti e città“.

Busnelli tocca anche il tema economico: “Se su un bilancio da oltre 100 milioni di euro il problema sono i 50 mila euro della notte bianca, c’è stata sicuramente una valutazione e una scelta politica. Non serve che lo dica io. In passato sono stati investiti, perché va ricordato che si tratta di investimenti, 50 mila euro. C’è stato anche un impegno dell’associazione nella ricerca di sponsor che evidentemente hanno creduto nell’evento. E’ chiaro che quest’anno l’amministrazione ha “creduto” e “investito” in altro”.

“L’Amministrazione ha il diritto di fare le proprie scelte, politiche ed economiche, ma con chiarezza, anche perché l’associazione in questi mesi non ha lesinato tempo, lavorando in base ai desiderata del Comune. Ci sono ancora tanti capitoli aperti in attesa di risposta. Speriamo che la collaborazione cresca e sia proporzionata alla disponibilità mostrata finora da Confcommercio”.

Quindi l’addio alla notte bianca è definitivo e ufficiale: “Benvenga la proposta di un altro evento a settembre, anzi stiamo già collaborando con l’Amministrazione – spiega Busnelli – ma non è la notte bianca. Per il periodo, perché non coincide con i saldi, per il budget e quindi inevitabilmente per il ritorno“.

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