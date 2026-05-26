Groane

SOLARO – Una giornata dedicata alla formazione, alla prevenzione e al coordinamento operativo quella che si è svolta nei giorni scorsi nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, dove si è tenuta un’importante esercitazione di antincendio boschivo. All’iniziativa hanno preso parte circa 300 volontari della Protezione civile, impegnati in simulazioni operative e attività addestrative legate agli interventi Aib, acronimo di antincendio boschivo. L’obiettivo era mantenere alta la preparazione delle squadre e rafforzare il coordinamento in caso di emergenze sul territorio.

L’esercitazione è stata organizzata dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea insieme alla Città metropolitana di Milano, con il supporto del Comitato di coordinamento del volontariato di Protezione civile della Città metropolitana di Milano.

Nel corso della giornata sono stati impiegati mezzi, attrezzature e squadre di volontari, chiamati a simulare interventi e procedure operative fondamentali nella lotta agli incendi boschivi, fenomeni che durante la stagione più calda rappresentano una possibile minaccia per aree verdi e boschive.

L’iniziativa ha confermato l’importanza della collaborazione tra enti e volontariato nella gestione delle emergenze ambientali e nella tutela del patrimonio naturalistico del territorio.

(foto: un momento della esercitazione)

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