Città

SARONNO – Un giovane di 26 anni è rimasto coinvolto ieri mattina, lunedì 25 maggio, in un incidente stradale che ha interessato un mezzo di micromobilità elettrica in via Varese, all’altezza del civico 160.

L’allarme è scattato alle 8:05 e sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari insieme alla polizia locale di Saronno, incaricata degli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, al momento non nota nei dettagli.

Secondo i dati dell’emergenza sanitaria Areu, nell’incidente è rimasta coinvolta una sola persona, un uomo di 26 anni. E’ intervenuta un’ambulanza della Sos Uboldo. Le condizioni del ferito sono state valutate in codice verde.

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Saronno, dove l’arrivo è stato registrato alle 8:42.

La dinamica dell’incidente resta ora al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto lungo l’arteria cittadina.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

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