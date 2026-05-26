Città

SARONNO – Un manifesto dai toni forti e dal linguaggio diretto è comparso in città sul tema della crisi Electrolux. Firmato da Forza Italia Saronno, riprende la linea già espressa nei giorni scorsi dagli esponenti azzurri Rienzo Azzi e Giuseppe Licata durante la presa di posizione davanti al municipio. I toni però sono decisamente inediti per la città e forse proprio per questo hanno suscitato grande attenzione.

Al centro del messaggio lo slogan, scritto a caratteri evidenti: “Non è sempre compito degli altri, cara sindaca!!!”. Una comunicazione inedita per il gruppo saronnese di Forza Italia, che ha già attirato curiosità e commenti in città.

Il manifesto insiste sul ruolo che, secondo gli azzurri, Saronno dovrebbe assumere nella vicenda Electrolux di Solaro. “Saronno deve fare da capofila” e diventare “il Comune che guidi il territorio”, si legge nel testo, con l’invito a non limitarsi a seguire gli eventi ma a mettere in campo “iniziativa, visione e responsabilità”.

Tra i punti evidenziati anche la richiesta di avviare subito un’analisi dell’impatto della crisi sul Saronnese. Nel manifesto si citano in particolare le ricadute su lavoro, indotto, fornitori, commercio locale e servizi.

La chiusura richiama uno degli slogan principali della campagna: “Meno scaricabarile, più leadership”, accompagnato dal messaggio secondo cui “l’Electrolux è parte del nostro territorio” e che occorre “difendere il futuro di tutti”.

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