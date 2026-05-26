Città

SARONNO – “Obiettivo Saronno chiede con forza che la Polizia locale effettui servizi appiedati e controlli proattivi sui gruppi molesti o sospetti sia nel centro di Saronno che nelle zone periferiche come la Cassina Ferrara e che l’assessore al commercio ed il sindaco lavorino con le forze dell’ordine per un presidio fisso nella piazza Libertà, centro di Saronno, dopo le 22,30 per riportare legalità e sicurezza nel centro della città, ad ogni ora” È la sintesi del lungo intervento di Obiettivo Saronno sul tema della sicurezza.

Il riferimento è alla commissione commercio e sicurezza di mercoledì 21 maggio, quando il vicepresidente della commissione consiliare di Obiettivo Saronno, Davide Marzorati, ha portato all’attenzione dell’assemblea diverse criticità segnalate da commercianti del centro storico e residenti della zona di Cassina Ferrara.

“Il commercio cittadino non può sopravvivere senza sicurezza. Quando i negozianti chiudono prima del tempo per paura, quando i dipendenti temono di raggiungere la propria auto a fine turno e quando i clienti evitano le vie del centro dopo le 18,30 non siamo davanti soltanto ad un problema di ordine pubblico, già molto grave, ma anche ad una questione economica che colpisce un tessuto commerciale già fragile”.

Nel documento si punta l’attenzione in particolare sul centro cittadino e su piazza Libertà. “Piazza Libertà, cuore simbolico della città, dopo le 22,30 viene percepita come un luogo insicuro, con presenze moleste e comportamenti che mettono a disagio clienti ed esercenti ancora aperti. I dipendenti dei negozi segnalano situazioni ricorrenti di alterazione dentro e nei pressi delle attività commerciali e delle abitazioni”.

Ampio spazio anche alle segnalazioni relative allo spaccio. “Sono state indicate attività di cessione di sostanze stupefacenti in pieno giorno nella galleria commerciale tra corso Italia, il negozio Audax e la profumeria, oltre che nelle ore serali nella zona di Palazzo Visconti e in via Padre Monti. Non parliamo di periferie o di angoli nascosti, ma del cuore storico e commerciale della città”.

Obiettivo Saronno richiama poi l’attenzione sulla situazione di Cassina Ferrara. “Nella zona di via Larga all’angolo con via Prampolini, in via Pozzo e nelle aree limitrofe vengono segnalati cani di taglia molossoide lasciati liberi senza guinzaglio, consumo di sostanze sulle panchine del centro sociale, aiuole abbandonate, rifiuti, alberi morti in via Pozzo senza interventi da oltre un anno e una porta da calcio abbattuta che priva i ragazzi di uno spazio ludico. Ancora più sconfortante è il fatto che segnalazioni formali inviate mesi fa attraverso il portale comunale con Spid sarebbero rimaste senza risposta e senza seguito”.

Nel mirino anche il piano straordinario per la sicurezza illustrato dal sindaco nella precedente commissione del martedì 4 marzo. “Il piano comunale prevede 100 mila euro di straordinari per la polizia locale e un maggior numero di pattuglie contemporaneamente presenti sul territorio. Ma questo rafforzamento non deve essere fine a sé stesso. Serve una presenza istituzionale concreta, con controllo e pattugliamento proattivo, non limitato alle auto in divieto di sosta o agli interventi in emergenza quando il danno è già avvenuto”.

Il gruppo civico esprime infine dubbi sull’efficacia delle misure adottate finora e richiama gli ultimi episodi di cronaca. “Questo è il secondo piano straordinario per la sicurezza, dopo quello approvato lo scorso anno dal commissario, ma ad oggi i risultati non si vedono. Attendiamo dati istituzionali che illustrino i risultati raggiunti, ma se lo stato di continua allerta vissuto dai saronnesi non è migliorato possiamo dire che finora sta servendo a ben poco. Maggio ha portato ulteriori fatti di cronaca che non possiamo ignorare: un accoltellamento a pochi passi dal Comune, spaccio davanti ad una scuola durante il giorno, scippi, furti in appartamento e il recente episodio di un uomo armato di coltello in pieno centro a mezzogiorno”.

E concludono: “La sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma semplicemente la base della vita civile di tutti noi: è un diritto per i cittadini, un dovere garantirla per chi è stato eletto a rappresentarli, senza scuse e senza scaricabarile tra istituzioni”.

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