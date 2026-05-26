Softball

SARONNO – Appuntamento di grande prestigio oggi pomeriggio al diamante di via De Sanctis a Saronno, dove alle 17.30 è in programma l’amichevole di softball fra la nazionale italiana Under 22 e l’Mkf Saronno. L’ingresso sarà libero.

Per la formazione saronnese si tratta di un test importante e affascinante contro una delle selezioni azzurre giovanili più competitive, in un momento particolarmente positivo della stagione.

Dopo un avvio di campionato un po’ incerto, infatti, l’Mkf Saronno ha saputo reagire con carattere, infilando una serie di risultati utili che hanno rilanciato le ambizioni della squadra nel campionato di serie A1. Arrivate ormai al giro di boa della regular season, le saronnesi occupano attualmente il terzo posto in classifica, pienamente in zona playoff e in crescita sia dal punto di vista del gioco sia dei risultati.

L’amichevole odierna rappresenterà dunque anche un’occasione per il pubblico di vedere all’opera alcune delle migliori giovani giocatrici italiane e una formazione saronnese che sta vivendo una fase di grande fiducia.

La partita si giocherà al campo di via De Sanctis con primo lancio previsto alle 17.30.

26052026