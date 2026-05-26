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TRADATE – Weekend movimentato in città, con episodi che hanno fatto crescere la protesta dei residenti. In centro si sono registrate auto lanciate ad alta velocità, una vettura finita contro alcune fioriere vicino a piazza Mazzini e persone sorprese a dormire nella zona di vicolo Truffini.

A far discutere soprattutto quanto avvenuto nell’area tra via Monte San Michele e via Sabotino, vicino ai centri commerciali. Alcuni residenti hanno inseguito un gruppetto di giovani che stava creando disturbo nel parco con urla e schiamazzi. Durante la fuga tra i condomini, i ragazzi hanno perso un bilancino e circa 10 grammi di cocaina, poi recuperati dai carabinieri intervenuti sul posto. Secondo quanto riferito, il gruppo avrebbe anche tentato di tornare nell’area per recuperare la droga, senza riuscirci per la presenza dei militari.

Cresce il malcontento dei cittadini, che chiedono più controlli ed una maggiore sicurezza in vista del periodo dell’estate.

(foto archivio)

26062026