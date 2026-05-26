SARONNO – Possibili disagi per chi viaggia in treno tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio. I sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit hanno proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà i settori pubblici e privati e che, per il comparto ferroviario, potrebbe avere ripercussioni anche sulla circolazione in Lombardia.

L’agitazione scatterà alle 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alle 21 di venerdì 29 maggio.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, giovedì 28 maggio circoleranno regolarmente i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22.

Restano inoltre confermate le fasce di garanzia, previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In questi orari viaggeranno i convogli inseriti nell’elenco dei “servizi minimi garantiti”, pensati per limitare i disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Previste misure alternative anche per i collegamenti aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni, saranno attivati autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. Le partenze da Milano Cadorna saranno organizzate da via Paleocapa 1. Previsti bus sostitutivi anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50.

Aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sui siti e sulle applicazioni delle aziende ferroviarie, oltre che tramite annunci sonori e monitor nelle stazioni.

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