A Solaro oltre 200 esuberi previsti alla Electrolux, svelati i numeri stabilimento per stabilimento
27 Maggio 2026
SOLARO – Sono stati resi noti ieri pomeriggio al tavolo ministeriale di Roma i numeri del piano di tagli annunciato da Electrolux per gli stabilimenti italiani. E per il sito produttivo di Solaro, specializzato nella realizzazione di lavastoviglie, si profila una pesante riduzione del personale: gli esuberi previsti sarebbero infatti 217.
Secondo i dati illustrati dall’azienda durante l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo stabilimento solarese passerebbe dagli attuali 615 dipendenti a 398 addetti, esclusi i lavoratori temporanei. Complessivamente il piano prevede 1719 esuberi in Italia, pari a circa il 40 per cento della forza lavoro nazionale del gruppo. Gli altri tagli annunciati riguardano lo stabilimento di Porcia, in Friuli Venezia Giulia, che scenderebbe da 571 a 309 dipendenti con 262 esuberi; il sito di Forlì, in Emilia Romagna, passerebbe da 683 a 345 addetti con 338 posti a rischio; mentre a Susegana, in Veneto, si andrebbe da 728 a 418 lavoratori, con una riduzione di 310 unità.
A questi numeri si aggiunge infine la prevista chiusura totale dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche.
Il tavolo ministeriale si è chiuso senza accordi, ma il confronto proseguirà con una nuova convocazione fissata per il 15 giugno. Intanto resta forte la preoccupazione per le ricadute occupazionali, soprattutto nel Saronnese dove il sito di Solaro rappresenta una delle principali realtà industriali del territorio.
Electrolux, a Solaro 106 esuberi. Ministro rimarca: “Piano irricevibile”. Nuovo incontro il 15 giugno
(foto: ieri a lavoratori Electrolux a Roma)
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