Cronaca

GERENZANO / SARONNO – Traffico difficoltoso questo pomeriggio lungo l’ex statale Varesina al confine fra Gerenzano e Saronno, in quel tratto prende il nome di via Clerici, per un incidente stradale. Una utilitaria ha “tirato dritto” alla rotonda, finendo nel bel mezzo della rotatoria.

Il sinistro si è verificato alle 15 all’altezza di via Carducci: sul posto oltre a carabinieri e vigili del fuoco è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese. Sono state soccorse due persone, un uomo di 83 anni ed una donna di 80 anni, trasportati all’ospedale di Saronno con lesioni varie ma non in pericolo di vita. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro e ne stanno ricostruendo la dinamica.

A seguire anche l’intervento del carro attrezzi per la rimozione dell’auto incidentata, da quantificare resta anche l’entità dei danni materiali.

(nell’immagine, un particolare di una foto comparsa sui social e relativa all’incidente avvenuto oggi pomeriggio alle porte di Saronno)

27052026