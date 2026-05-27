Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi lungo la rampa di collegamento tra l’autostrada Autostrada A8, allo svincolo di Busto Arsizio, e la superstrada 336 in direzione Malpensa, dove un autoarticolato adibito al trasporto cisterna è uscito di strada ribaltandosi. L’allarme è scattato attorno alle 16.25. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri con autopompa che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante. Dai controlli effettuati è emerso che la cisterna trasportava liquido alimentare.

I vigili del fuoco hanno inoltre collaborato con il personale sanitario nei soccorsi al conducente del camion, successivamente trasportato in codice giallo (dunque non in pericolo di vita) all’ospedale di Legnano. Per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza si è resa necessaria la chiusura di una corsia della carreggiata, con possibili ripercussioni sul traffico della zona.

(foto: la scena del sinistro in una immagina dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area)

27052026