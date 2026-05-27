Calcio

COGLIATE – Nuova guida tecnica per la Asd Cogliatese in vista della stagione 2026-2027. La società ha annunciato l’arrivo di Stefano Imburgia come allenatore della prima squadra. Il tecnico è reduce da due stagioni alla guida della Frazione calcistica Dal Pozzo, esperienza culminata con il miglior risultato della storia del club: il raggiungimento della finale playoff di Seconda categoria, poi persa contro la Robur Legnano. Nel percorso da tecnico di Imburgia c’è anche una parentesi sulla panchina del Fbc Saronno, altra esperienza significativa nel calcio dilettantistico del territorio.

Con una breve nota diffusa sui social, la Cogliatese ha ufficializzato il nuovo incarico: “L’Asd Cogliatese è lieta di comunicare che l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2026-2027 è stato affidato al mister Stefano Imburgia. Buon lavoro mister”.

Per la società di Cogliate si apre ora una nuova fase tecnica in vista della prossima stagione sportiva.

(foto: Stefano Imburgia con la maglia della Cogliatese)

26052026