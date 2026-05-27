Calcio

SARONNO – Dopo il pienone registrato nella serata inaugurale, l’altro giorno, torna al centro sportivo Matteotti di via Sampietro la Disa Champions Cup, torneo amatoriale di calcio a 7 organizzato in collaborazione con Fbc Saronno.

La seconda giornata della manifestazione è in programma oggi, 27 maggio, sempre sul campo in erba dell’impianto sportivo biancoceleste, con gare previste dalle 19 alle 23. Il torneo proseguirà poi con un ulteriore appuntamento fissato per il 5 giugno. L’iniziativa sta richiamando tanti partecipanti e spettatori, tra sport, musica e momenti di aggregazione. “Grande partecipazione, tanta energia e voglia di stare insieme in una serata all’insegna dello sport e del divertimento” il commento diffuso dagli organizzatori dopo il debutto della competizione.

Alla Disa Champions Cup partecipano 14 squadre inserite in un girone unico. Ogni formazione può essere composta da un minimo di 9 e un massimo di 11 giocatori. Le partite vengono determinate tramite sorteggio e ogni squadra ha garantite almeno tre gare. Al termine della fase iniziale accederanno al turno successivo le prime otto classificate. Previsti anche premi finali: mille euro alla squadra vincitrice, un tavolo offerto del valore di 250 euro per la seconda classificata e un trofeo per la terza. Sono inoltre annunciati premi bonus messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione.

Gli organizzatori invitano appassionati e curiosi a partecipare anche alle prossime serate del torneo al Matteotti di via Sampietro.

(foto: un momento della prima serata)

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