Calcio

SARONNO – Da molti addetti ai lavori è ritenuto uno dei migliori portieri in circolazione in Eccellenza: si separano le strade di Fbc Saronno e Filippo Todesco. L’estremo difensore classe 1998 ha annunciato il proprio addio ai colori biancocelesti attraverso un messaggio pubblicato sui social, salutando la società dopo due stagioni vissute al Colombo Gianetti.

Per Todesco, che in passato ha vestito anche le maglie di Tritium, Milanese e Accademia Pavese, è ora pronta una nuova esperienza sportiva: è molto richiesto e potrebbe approdare nella categoria superiore. Nel corso della sua permanenza a Saronno il portiere è stato uno dei protagonisti del percorso della formazione biancoceleste.

Nel post pubblicato su Instagram il giocatore ha voluto affidare ai social il proprio saluto al club e ai tifosi:

Caro Fbc Saronno, è giunta l’ora di salutarci. Ti devo tanto, tantissimo. Mi hai fatto crescere come giocatore e soprattutto come uomo, e per questo ti sarò grato per sempre. Forse sarà solo un arrivederci, forse no. Ma una cosa è certa: in futuro avrai sempre un tifoso in più. Spero di aver contribuito, anche solo in minima parte, a scrivere una piccola riga della tua immensa storia. E qualsiasi cosa abbia fatto per questi colori, l’ho fatta sempre con il cuore.

27052026